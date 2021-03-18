Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,70 0,0453  EUR: 32,99 0,0221 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8475

Украинские правоохранители обеспечат пребывание паломников из Израиля в Умани - Аваков

Украинские правоохранители обеспечат пребывание паломников из Израиля в Умани - Аваков

КИЕВ. 18 марта. УНН. Арсен Аваков провел телефонный разговор с министром внутренних дел Израиля Арие Дери. В ходе беседы, которая состоялась сегодня, 18 марта, в частности, обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань нынешнего еврейского Нового года Рош га-Шана и возможной организацией приезда паломников из Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

“Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19”, — отметил Арсен Аваков.

Детали

Стороны согласовали, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предыдущая вакцинация прибывших.

Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность содействия со стороны Израиля в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партии вакцины, так как там успешно прошла кампания вакцинации населения.

В прошлом году, из-за наплыва паломников из Израиля, в Умани пришлось разворачивать Госпиталь для больных COVID-19 хасидов.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, МВС, Израиль, Умань, Коронавирус, хасиды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.