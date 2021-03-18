Украинские правоохранители обеспечат пребывание паломников из Израиля в Умани - Аваков

КИЕВ. 18 марта. УНН. Арсен Аваков провел телефонный разговор с министром внутренних дел Израиля Арие Дери. В ходе беседы, которая состоялась сегодня, 18 марта, в частности, обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань нынешнего еврейского Нового года Рош га-Шана и возможной организацией приезда паломников из Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

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“Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19”, — отметил Арсен Аваков.

Детали

Стороны согласовали, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предыдущая вакцинация прибывших.

Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность содействия со стороны Израиля в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партии вакцины, так как там успешно прошла кампания вакцинации населения.

В прошлом году, из-за наплыва паломников из Израиля, в Умани пришлось разворачивать Госпиталь для больных COVID-19 хасидов.