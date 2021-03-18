США размышляют над дополнительными санкциями по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Администрация Байдена размышляет над дополнительными санкциями в отношении блокирования строительства почти завершенного газопровода “Северный поток-2” из России в Германию, потенциально включая материнскую компанию “Nord Stream 2 AG”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Санкции могут коснуться страховой компании, которая работала с судами, которые прокладывают трубопровод в Балтийском море, а также других компаний, предоставляющих вспомогательные суда и материалы для проекта.

Американские законодатели настаивают, чтобы Байден принял более решительные меры по остановке проекта ОАО “Газпром” после того, как в отчете конгресса, опубликованном в прошлом месяце, только одно судно — “Фортуна” под российским флагом — претерпело санкций.

В США и некоторых европейских странах есть обеспокоенность тем, что почти завершен газопровод может увеличить влияние Кремля на Германию и других союзников Организации Североатлантического договора.

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“Администрация Байдена стремится соблюдать законодательство о санкциях. Департамент повторяет свое предостережение, что любая организация, которая принимает участие в трубопроводе „Северный поток-2“, рискует санкциями США и должна немедленно отказаться от работы на трубопроводе”, - сообщили в Белом доме.

Напомним

Администрация Байдена готовит дополнительные санкции против противоречивого российско-германского газопровода “Северный поток-2”, но опасается порчи отношений с Германией.

Украина надеется на плодотворное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, в частности, в парламентском измерении. Также, США должны и дальше противодействовать строительству российского газопровода “Северный поток-2”. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время телефонного разговора с Сенатором США, сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом.