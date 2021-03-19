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Совершили марш, отбили и остановили наступление: военные показали видео с тренировки противодесантного резерва

КИЕВ. 19 марта. УНН. Во время мероприятий боевой подготовки, с личным составом подразделений десантно-штурмовых войск, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, проведена тренировка по отражению нападения воздушного десанта условного противника. Об этом сообщили УНН в Службе связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

Детали

Как отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, подобные занятия с подразделениями противодесантного резерва происходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих, несущих боевую службу на юге Украины.

Цитата

"На этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", - сообщил генерал лейтенант Сергей Наев.

Добавим

По словам командующего, вскоре, согласно плану боевой подготовки, десантники примут участие в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.

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Источник: УНН
Теги: Украина, учения, ВСУ, военные
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