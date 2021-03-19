Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6450

Сенат США утвердил директора ЦРУ

Сенат США утвердил директора ЦРУ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Сенат США голосованием поддержал кандидатуру Бернса, и теперь президент Джо Байден имеет свою полную команду высших служащих национальной безопасности.

В январе Байден назначил Бернса директором ЦРУ, обратившись к многолетнему дипломату, который был заместителем государственного секретаря в администрации Обамы и занимал должности иностранных служб более трех десятилетий. Он станет первым директором в истории ЦРУ, жизненный опыт которого исходит от Государственного департамента.

Напомним

Быстрое подтверждение на сенатовом уровне сначала было заблокировано Крузом, который остановил кандидатуру Бернса, пытаясь давить на администрацию Байдена по поводу российско-германского газопровода “Северный поток-2”. Республиканцы, в том числе Круз, призвали администрацию ввести санкции, чтобы остановить завершения трубопровода между Россией и Германией.

18 марта Круз приветствовал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена и разблокировал быстрое назначение Бернса и Брайана Маккеона — кандидата на должность заместителя министра менеджмента и бюджета США.

Источник: УНН
Теги: США, ЦРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.