В Испании разрешили эвтаназию

КИЕВ. 19 марта. УНН. Власти Испании поддержала закон об эвтаназии. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Соответствующее решение поддержали 202 законодатели. Оппоненты испанского закона также обещают обжаловать новый законопроект в Конституционном суде страны.

Воспользоваться правом на эвтаназию смогут люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями без шанса на выздоровление и с невыносимыми страданиями. Вступить в силу закон должен через три месяца.

Напомним

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране.