Продажа товаров Nike упала в связи с пандемией

КИЕВ. 19 марта. УНН. Ежеквартальные продажи Nike Inc не оправдали ожидания из-за проблем с доставкой во время пандемии. Инвесторы были разочарованы прогнозом дохода крупнейшего производителя спортивной обуви на весь год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Nike не дотягивает на 15,9% продаж, которых ожидали аналитики. Акции Nike упали примерно на 3% в торговле. Компания заявила, что доход от Северной Америки упал на 11% в валютно-нейтральной основе, поскольку дефицит контейнеров и перегруженность портов США задержали запасы более чем на три недели.

Американские контейнерные перевозки грузов значительно замедлились за последние месяцы из-за вспышки COVID-19.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке за последние два месяца квартала было закрыто 45% магазинов, принадлежащих Nike. В настоящее время 65 процентов магазинов в странах ЕМЕА работают или работают в сокращенные часа.

Напомним

Компания Adidas прекращает деятельность своего бренда Reebok с первого квартала 2021 из-за того, что он не выдержал конкуренции на мировом рынке и значительно отставал в показателях прибыльности.