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Назвал место и дату: легендарный боксер Тайсон объявил о возвращении

Назвал место и дату: легендарный боксер Тайсон объявил о возвращении

КИЕВ. 19 марта. УНН. Бывший чемпион мира Майк Тайсон намерен во второй раз вернуться на ринг и провести полноценный поединок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “BoxingScene”.

Детали

54-летний экс-чемпион мира в “хэвивейта” вернется на ринг 29 мая и проведет бой на “Hard Rock” в Майами.

Имя соперника американца на данный момент остается неизвестным, однако сказано, что с большой долей вероятности это будет другой легендарный боксер из США — 58-летний Эвандер Холифилд, которому он проведет выставочный поединок.

Отметим, что в конце ноября 2020 Тайсон вышел на ринг. Американец провел показательный поединок с Роем Джонсом-младшим, которая обернулась ничьей.

Напомним

Тайсон завершил профессиональную карьеру боксера 2005 поражением от Кевина Макбрайда.

Источник: УНН
Теги: бокс
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