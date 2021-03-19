Назвал место и дату: легендарный боксер Тайсон объявил о возвращении
КИЕВ. 19 марта. УНН. Бывший чемпион мира Майк Тайсон намерен во второй раз вернуться на ринг и провести полноценный поединок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “BoxingScene”.
Детали
54-летний экс-чемпион мира в “хэвивейта” вернется на ринг 29 мая и проведет бой на “Hard Rock” в Майами.
Имя соперника американца на данный момент остается неизвестным, однако сказано, что с большой долей вероятности это будет другой легендарный боксер из США — 58-летний Эвандер Холифилд, которому он проведет выставочный поединок.
Отметим, что в конце ноября 2020 Тайсон вышел на ринг. Американец провел показательный поединок с Роем Джонсом-младшим, которая обернулась ничьей.
Напомним
Тайсон завершил профессиональную карьеру боксера 2005 поражением от Кевина Макбрайда.