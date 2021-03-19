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19 марта 2021, 05:43 • Златослава Максымук • 61140
В Алжире произошло мощное землетрясение
КИЕВ. 19 марта. Алжир всколыхнул землетрясение магнитудой 6,0 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Детали
Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 8 км и находился в 20 км к северо-востоку от города Беджайя.
Толчки ощущались во всех населенных пунктах, расположенных в 100 км от эпицентра.
Мощное землетрясение вызвало разрушения, информация о жертвах не поступала.
Источник: УНН
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