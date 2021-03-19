В Алжире произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 19 марта. Алжир всколыхнул землетрясение магнитудой 6,0 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Детали

Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 8 км и находился в 20 км к северо-востоку от города Беджайя.

Толчки ощущались во всех населенных пунктах, расположенных в 100 км от эпицентра.

Мощное землетрясение вызвало разрушения, информация о жертвах не поступала.