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В Алжире произошло мощное землетрясение

В Алжире произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 19 марта. Алжир всколыхнул землетрясение магнитудой 6,0 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Детали

Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 8 км и находился в 20 км к северо-востоку от города Беджайя.

Толчки ощущались во всех населенных пунктах, расположенных в 100 км от эпицентра.

Мощное землетрясение вызвало разрушения, информация о жертвах не поступала.

Источник: УНН
Теги: землетрясение
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