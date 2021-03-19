Коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 121,7 млн человек

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 121,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 121 731 658 человек, из них выздоровели 68 956 195 человек. Количество умерших возросло до 2 690 663.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 9665 203), Бразилия (11 780 820), Индия (11 474 605), Россия (4 378 656), Великобритания (4 294 328), Франция (4 241 963), Италия (3 306 711) и Испания (3 212 332).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (539 663), Бразилии (539 663) и Мексике (196 606).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 553 659. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 504 076 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 253 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.