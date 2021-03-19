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На 19 марта установлена цена на банковские металлы

На 19 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальный банк Украины на 19 марта 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 532.6279 грн;

Серебро - 23.0694 грн;

Платина - 1 078.5915 грн;

Палладий - 2 215.2020 грн.

По сравнению с 18 марта, курс золота и серебра упал, а платины и палладия - вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, валюта
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