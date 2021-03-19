Новости: Экономика
19 марта 2021, 06:44 • Златослава Максымук • 7980
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар
КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 19 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.682800 грн за доллар;
32.978500 грн за евро;
0.373720 грн за российский рубль;
38.535800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 марта курс всех указанных валют упал, кроме фунтра стерлингов, курс которого - вырос.
Источник: УНН
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