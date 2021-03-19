Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Архив
11430

В Чехии продолжат локдаун до Пасхи

В Чехии продолжат локдаун до Пасхи

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительство Чехии продолжил локдаун в стране до Пасхи. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Министр здравоохранения страны говорит, что ограничения нельзя ослабить, поскольку уровень инфицированности и смертности все еще остается высоким.

Среди ограничений, которые вступили в силу 1 марта в Чехии, людям запрещено выезжать в другие округа, если они не едут на работу или не имеют заботиться о родственниках.

Это часть серии мероприятий, поскольку государство пытается замедлить распространение очень заразного вирусного варианта, впервые обнаруженного в Великобритании.

Напомним

По данным ВОЗ, в Чехии на коронавирус заболели 1 439 019 человек, умерли 24 117 больных.

В Чехии за январь зафиксировано наибольшую цифру смертности за последние 70 лет. Чехии удалось договориться с AstraZeneca о сокращении поставок ее вакцины на 40% при снижении на 73% для ЕС.

Источник: УНН
Теги: Чехия, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.