Отбор на ЧМ-2022: действующие чемпионы мира объявили заявку на матч с Украиной

КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, которых он вызвал для подготовки к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2022, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

К заявке вошли четыре голкипера, девять защитников, пять полузащитников и восемь нападающих:

вратари — Альфонс Ареола ( “Фулхэм”, Англия), Уго Льорис ( “Тоттенхэм”, Англия), Майк Меньян ( “Лилль”), Стив Манданда ( “Марсель”).

защитники — Люка Динь ( “Эвертон”, Англия), Лео Дюбуа ( “Лион”), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — “Бавария”, Германия), Преснель Кимпембе ( “ПСЖ”), Клеман Лангле ( “Барселона”, Испания), Ферлан Мэнди, Рафаэль Варан (оба — “Реал”, Испания), Зума ( “Челси”, Англия);

полузащитники — нгола Канте ( “Челси”, Англия), Танги Ндомбеле, Сиссоко (оба — “Тоттенхэм”, Англия), Погба ( “Манчестер Юнайтед”, Англия), Адриен Рабйо ( “Ювентус”, Италия);

нападающие — Бен Йеддер ( “Монако”), Кингсли Коман ( “Бавария”, Германия), Усман Дембеле, Гризманн (оба — “Барселона”, Испания), Оливье Жиру ( “Челси”, Англия), Тома Лемарр ( “Атлетико”, Испания), Антони Марсьяль ( “Манчестер Юнайтед”, Англия), Килиан Мбаппе ( “ПСЖ”).

Отметим, что 24 марта действующие чемпионы мира в стартовом матче отбора ЧМ-2022 в Сен-Дени принимать сборную Украины. 28 марта “Ле Бле” сыграют на выезде с Казахстаном, а 31-го — также в гостях с Боснией и Герцеговиной.

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Поединки сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 перенесли из Львова в Киев. поединки сборной Украины перенесли из Львова в Киев