Chrome теперь мгновенно создает титры аудио и видео в Интернете

КИЕВ. 19 марта. УНН. Google расширяет свою функцию субтитров в режиме реального времени. Он спонтанно создает субтитры к видео или аудио, делая Интернет гораздо более доступным для людей, имеющих проблемы со слухом. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Когда этот параметр включен, “Живые субтитры” автоматически отражаются в маленьком подвижном окне внизу браузера, когда вы просматриваете или слушаете фрагмент содержания, где люди говорят.

Слова появляются с небольшой задержкой. Живые субтитры можно активировать в последней версии Chrome, перейдя в Настройки, затем в раздел “Дополнительно”, а затем “Доступность”. Однако они работают только на английском языке, также имеет место на мобильных устройствах.

Подписи появятся даже с приглушенным звуком или уменьшенной громкостью, что делает его способом “читать” видео или подкасты, не мешая другим вокруг вас.

Google также заявляет, что “Живые подписи” работают с аудио- и видеофайлами, хранящиеся на вашем жестком диске, если их открыть в Chrome.

Напомним

Американская компания Google заявила о намерении отказаться от слежки за индивидуальной активностью пользователей. Вместо этого интернет-гигант внедрять новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей и позволяют таргетировать рекламу без сбора информации о них.

Google обвинили в сборе данных пользователей в режиме “инкогнито” , соответствующий групповой иск подан в федеральный суд города Сан-Хосе, штат Калифорния.