Определились заключительные участники четвертьфинала Лиги Европы

КИЕВ. 19 марта. УНН. Рядом поединков в ответ подбежала к завершению стадия розыгрыша 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В центральном противостоянии раунда итальянский “Милан” дома принимал английский “Манчестер Юнайтед”. Судьбу 2-матчевой баталии решил единственный гол в данной игре от Поля Погба (49 мин). Итоговый результат 2: 1 (1: 1, 1: 0) привел к вылету “Милана” и прохода дальше “красных дьяволов”.

Лондонский “Арсенал” несмотря на фиаско дома в игре в большинстве против “Олимпиакоса” (с 82 мин изъятия получил Ба) 0: 1, пробился дальше благодаря выигрышу в гостях 3: 1.

Нидерландский “Аякс” разобрался со швейцарским “Янг Бойз” в гостевой баталии (2: 0) и по итогам двух матчей (2: 0 и 3: 0) шагают дальше. На этот раз забивали Давид нерес и Тадич с пенальти.

Результаты других баталий:

“Мольде” — “Гранада” 2: 1 (первая игра 0: 2)

“Рейнджерс” — “Славия” 0: 2 (1: 1).

Что предшествовало этому

“Шахтер” и “Динамо” вылетели из Лиги Европы , пропустив дальше “Рому” и “Вильярреал” соответственно.