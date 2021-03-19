Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6030

Определились заключительные участники четвертьфинала Лиги Европы

Определились заключительные участники четвертьфинала Лиги Европы

КИЕВ. 19 марта. УНН. Рядом поединков в ответ подбежала к завершению стадия розыгрыша 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В центральном противостоянии раунда итальянский “Милан” дома принимал английский “Манчестер Юнайтед”. Судьбу 2-матчевой баталии решил единственный гол в данной игре от Поля Погба (49 мин). Итоговый результат 2: 1 (1: 1, 1: 0) привел к вылету “Милана” и прохода дальше “красных дьяволов”.

Лондонский “Арсенал” несмотря на фиаско дома в игре в большинстве против “Олимпиакоса” (с 82 мин изъятия получил Ба) 0: 1, пробился дальше благодаря выигрышу в гостях 3: 1.

Нидерландский “Аякс” разобрался со швейцарским “Янг Бойз” в гостевой баталии (2: 0) и по итогам двух матчей (2: 0 и 3: 0) шагают дальше. На этот раз забивали Давид нерес и Тадич с пенальти.

Результаты других баталий:

“Мольде” — “Гранада” 2: 1 (первая игра 0: 2)

“Рейнджерс” — “Славия” 0: 2 (1: 1).

Что предшествовало этому

“Шахтер” и “Динамо” вылетели из Лиги Европы , пропустив дальше “Рому” и “Вильярреал” соответственно.

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига Европы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.