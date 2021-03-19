Утро в столице началось с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 19 марта. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 19 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, на проспекте Героев Сталинграда, улицах Богатырская, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры.

Пробки заметны на улицах Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, Владимирском спуске, проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Полевая, Борщаговская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом.

Пробки образовались на бульваре Перова, улице Миропольская, Центральная. Частичное осложнение движения наблюдается на Днепровской набережной.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 19 марта по Киеву переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

В Киевской области 19 марта переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.