Туман, снег с дождем и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

КИЕВ. 19 марта. УНН. На утро пятницы, 19 марта, в четырех областях наблюдался небольшой снег, на юге страны местами дождь. В Харьковской области туман. Осадки в течение суток продолжатся, местами гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 19 марта переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром на дорогах западных областей местами гололедица, в восточной части местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла, в Карпатах ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

Ситуация на дорогах

На утро 19 апреля в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях наблюдается небольшой снег. На юге страны местами дождь. В Харьковской области туман. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по очистке проезжей части от снега, обработке покрытия дорог противогололедными материалами, водоотведению, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 114 единиц техники и 164 рабочих.