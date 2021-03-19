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Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 92 тысячи, еще 290 тысяч - в очереди

Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 92 тысячи, еще 290 тысяч - в очереди

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 93 тысячи человек, при этом страна вышла на 10 тысяч прививок в сутки. Записались в очередь на вакцинацию 290 тысяч украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Цитата:

"92 714 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 92 713 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. По состоянию на 18 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 290 785 людей", - говорится в сообщении.

Детали

10 959 человек привито против COVID-19 за сутки 18 марта 2021 года в Украине.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 280 прививок;
  • Волынская область - 410 прививок;
  • Днепропетровская область - 580 прививок;
  • Донецкая область - прививок;
  • Житомирская область - 110 прививок;
  • Закарпатская область - 700 прививок;
  • Запорожская область - 250 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 569 прививок;
  • Киевская область - 640 прививок;
  • Кировоградская область - 260 прививок;
  • Луганская область - 450 прививок;
  • Львовская область - 610 прививок;
  • Киев - 890 прививок;
  • Николаевская область - 330 прививок;
  • Одесская область - 330 прививок;
  • Полтавская область - 440 прививок;
  • Ровенская область - 250 прививок;
  • Сумская область - 350 прививок;
  • Тернопольская область - 650 прививок;
  • Харьковская область - 300 прививок;
  • Херсонская область - 770 прививок;
  • Хмельницкая область - 260 прививок;
  • Черновицкая область - 200 прививок;
  • Черниговская область - 250 прививок;
  • Черкасская область - 500 прививок.

Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
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