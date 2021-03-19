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Спецслужбы Болгарии провели секретную спецоперацию и задержали шпионов в пользу России

Спецслужбы Болгарии провели секретную спецоперацию и задержали шпионов в пользу России

КИЕВ. 19 марта. УНН. Спецслужбы Болгарии провели секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет УНН со ссылкой на БНТ.

Детали

По данным телеканала BNT, обыски и задержания прошли 18 марта в Софии и Пернике.

Еще одного из подозреваемых поймали на автотрассе “Тракия”, ведущей из Софии в Пловдив, отмечает bTV. Для этого полиция устроила проверку документов у всех выезжающих из столицы.

По предварительным данным, россиян среди задержанных нет. Как утверждает телеканал Nova, речь идет о группе государственных чиновников, имевших доступ к секретной информации. Точное число задержанных и прочие подробности спецоперации пока неизвестны.

В МВД и прокуратуре Болгарии не подтвердили и не опровергли данные о задержаниях.

Ранее

С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны шестерых российских дипломатов (последнего — в декабре 2020 года), всех их подозревали в шпионаже. Россия отвечала на это зеркальными мерами.

Источник: УНН
Теги: Россия, шпионаж, Болгария
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