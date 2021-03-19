Стремительная волна COVID-19: ученый рассказал, какие методы нужны для ее контроля

КИЕВ. 19 марта. УНН. Быстрое и точное тестирование на COVID-19 в любой период пандемии является надежным инструментом для ее контроля, особенно — во время очередных вспышек. Тем более в Украине есть необходимые для этого методы тестирования: как отечественные антигенные ИФА-тесты, так и экспресс-тесты на антиген. Это нужно делать постоянно в достаточном объеме. Об этом в комментарии УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.

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“Независимо от локдана, независимо от красной зоны или нет, тестирование нужно делать. Это и сейчас нужно делать, и раньше надо было делать, потому что вопрос актуален, безусловно. Волна уже настолько мощная и стремительная, которой очень сложно управлять. Безусловно, тестирование на антиген различными методами делается сегодня достаточно много. Но печальная ситуация сегодня является сигналом к наращиванию темпов тестирования в качестве дополнительного метода контроля пандемии”, — рассказал Широбоков.

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Детали

Отдельно ученый не исключил необходимость введения дополнительного локдауна и контроля за изоляцией больных, чтобы переждать очередную вспышку и прервать цепи распространения COVID-19.

Антигенное тестирование в Украине

Сейчас в Украине наиболее распространены экспресс-тесты на антиген, которые достаточно быстро обнаруживают COVID-19 у людей с характерными выраженными симптомами. Однако, учитывая, что среди бессимптомных больных ими можно обнаружить не более 35% инфицированных (данные CDC США), используют также лабораторные ИФА-тесты на антиген. Они занимают немного больше времени на проведение — до 2 часов 30 минут — но способны проявлять COVID-19 еще за 7 дней до появления первых симптомов. То есть таким образом можно оперативно изолировать людей еще до того, как они станут заразными и опасными для близких и окружающих. Более того — именно этот метод тестирования врачи рекомендуют использовать для проверки на COVID-19 контактных лиц. Все антигенные тесты делаются с помощью мазка из носоглотки.

Дополнение

Напомним, что ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген разработали и запатентовали украинские ученые “Диапроф-Мед”. При этом цена одного теста составляет всего лишь 70 грн.