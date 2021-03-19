Сын "заказал" отца: полиция раскрыла резонансное убийство

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области разоблачены и задержаны двое жителей региона по подозрению в умышленном убийстве. По данным следствия, сын "заказал" отца приятелю. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 16 марта в одно из частных домовладений села Гнидин ворвался неизвестный, который напал на хозяина дома и начал кромсать его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Эксперты насчитали на теле погибшего 25 ранений. В это время в доме находились жена и дочь потерпевшего, которым удалось скрыться и вызвать полицию.

"Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к совершению тяжкого преступления сына потерпевшего и его 19-летнего приятеля", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, преступление было тщательно спланировано. Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца молодой человек имел целью получить его наследство. Часть полученных денег он планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Сейчас оба фигуранта задержаны по подозрению в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Добавим

В столице злоумышленник обманул двух пенсионерок и выманил у них 150 тыс. гривен по схеме "ваш родственник в больнице". Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве.