Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19. Со следующей недели в Украине начинается работа стационарных пунктов прививки от коронавируса и вакцинация семейных врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

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"Дорожная карта вакцинации предусматривает 5 основных этапов. Менее чем за месяц... мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей", - сказал министр.

Детали

Министр напомнил, что на сегодня в Украине вакцинировано 92 713 человек.

Этапы вакцинации в Украине

По данным Минздрава, многоуровневая кампания по вакцинации против COVID-19 охватит не менее 50% населения страны. Она продлится в 2021-2022 годах и будет проходить в 5 этапов:

Первый - предусматривает вакцинацию людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни COVID-19. Речь идет о медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью в условиях стационара, и военных, участвующих в ООС. На этом этапе планируется охватить примерно 355 тыс. человек.

Второй - вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги. Плановый охват на втором этапе составит примерно 2,3 млн человек.

Третий - вакцинация людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Плановый охват: примерно 7,2 млн человек.

Четвертый - вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Плановый охват: примерно 11 млн человек.

Пятый - вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп. Речь идет о людях в возрасте до 59 лет без сопутствующих заболеваний. Плановый охват: примерно 19 млн человек.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.