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Глава одной из ОТГ в Киевской области "погорел" на взятке в 1,4 млн гривен

Глава одной из ОТГ в Киевской области "погорел" на взятке в 1,4 млн гривен

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Председатель территориальной общины Киевской области вместе с заместителем требовали и получили от представителей местных коммерческих структур взятку за содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов. Гарантированную победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Во время обысков у должностных лиц ОТГ были обнаружены и изъяты наличные средства в сумме более 30 тысяч долларов США, законность происхождения которых проверяется.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды открыто крминальное производство ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас руководители ОТГ задержаны, проводятся первоочередные неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Добавим

Председатель одной из объединенных территориальных общин Черниговской области требовал от предпринимателя 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на капремонт открытого стадионного комплекса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область
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