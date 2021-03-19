В план вакцинации в Украине могут включить работников критически важных предприятий - Степанов

КИЕВ. 19 марта. УНН. В план вакцинации могут включить прививки для работников критически важных предприятий. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, выступая в стенах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

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“Действительно, в нашем плане вакцинации выделению в отдельный этап этих работников не предполагали. Но я думаю, что есть правильность в вашем предложении. Уверен, что мои коллеги определятся относительно предприятий, которые являются важны для функционирования нашего государства, и мы примем соответствующее решение об изменениях в план вакцинации”, — сказал министр.

Детали

Ранее по этому вопросу в главы Минздрава обратился народный депутат Андрей Иванчук.

“Мы определились с первоочередной категорией людей, которые подпадают под первую волну вакцинации. Но правительством до сих пор не разработан перечень предприятий, критической инфраструктуры, предприятий с техногенным воздействием и техногенной опасности, которые работают в круглосуточном режиме работы, а также предприятий, которые обеспечивают сегодня медицинским кислородом, средствами защиты и всем необходимым для борьбы с пандемией”, — сказал он.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.