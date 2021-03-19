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Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров «Мотор Сич» об отмене санкционного указа Зеленского

Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров «Мотор Сич» об отмене санкционного указа Зеленского

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховный суд Украины открыл производство по иску китайских компаний-акционеров “Мотор Сич”, в котором они требуют отменить Указы Президента Украины от 28 и 29 января 2021 года о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР. В частности, Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены Указом Президента Украины.

Судебные заседания по иску китайских акционеров “Мотор Сич”, которые оспаривают введенные после них санкции, назначены на в Верховном Суде Украины на 5 апреля 2021 г. и 22 апреля 2021 г.

Как известно, китайские акционеры АО “Мотор Сич” Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. в иске с требованием об отмене санкционных указов Президента Украины компании указали на их незаконность в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку попавшие под действие санкций компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании “Мотор Сич” и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины. Соответчиками по иску станут СБУ, которая выступила инициатором санкций, и СНБОУ, которая приняла решение об их применении.

Как сказано в иске китайских компаний-акционеров “Мотор Сич”, подробности которого ранее были раскрыты в СМИ, “Служба безопасности Украины, внося предложения о применении санкций к истцу нарушила установленные законом пределы полномочий, ведь истец не совершал каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как угроза национальной безопасности Украины, а Службой безопасности Украины таких доказательств не предоставлено. Так же и Президент Украины, получив проект Указа, противоречащего Конституции и Закону, не содержащего каких-либо оснований для применения санкций к истцу, должен был вернуть такой проект. Однако, Президент в нарушение своих конституционных полномочий не совершил оценки Указа и Решения СНБО, не проверил их на предмет законности и обоснованности. Указанное является безусловным основанием для признания Указа противоправным и его отмены”, — сказано в исковом заявлении в Верховный суд китайских инвесторов “Мотор Сич”, которые также отметили нарушение процедур применения санкций, установленных украинским законодательством, и нарушение прав иностранных инвесторов.

“Надеемся, что Служба безопасности Украины исполнит судебные решения и предоставит все необходимые для полного и справедливого рассмотрения дела документы и информацию, которые объективно отсутствуют у истцов, а Верховный Суд, в свою очередь, на основании предоставленных документов примет справедливые и законные решения”, — прокомментировали факт открытия производства адвокаты китайских акционеров “Мотор Сич”.

Также в своем заявлении в Верховный суд компании из КНР обратили внимание, что на протяжении четырех лет с 2017 года они лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в “Мотор Сич”, что исключает любую возможность каких-либо действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины. Как известно, акции “Мотор Сич” с 2017 года находятся под арестом, который инициировала СБУ в рамках уголовного производства № 22017000000000272 по ч. 1 ст. 14 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии) по фактам, связанным с отчуждением на протяжении 2016 года Вячеславом Богуслаевым и связанными с ним лицами контрольного пакета акций “Мотор Сич” нескольким компаниям из КНР. По версии следствия, подготовка к диверсии заключалась в намерении “неустановленных лиц” переместить производственные мощности и технологии ПАО “Мотор Сич” за пределы Украины, а само предприятие уничтожить. Тем не менее, по прошествии около четырех лет уголовное производство СБУ по-прежнему остается “фактовым” — по нему не ведутся следственные действия, в деле нет подозреваемых, оно так и не дошло до рассмотрения в суде.

Ранее владельцы контрольного пакета акций “Мотор Сич” заявили, что действия или заявления для противозаконного блокирования их деятельности в Украине “будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы. Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права”.

К нынешнему времени китайские акционеры “Мотор Сич” обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков в размере 3,6 млрд долларов.

Источник: УНН
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