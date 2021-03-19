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Президент Литвы во время выступления в Раде обратился к нардепам на украинском

Президент Литвы во время выступления в Раде обратился к нардепам на украинском

Гитанас Науседа

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с рабочим визитом в Украине, выступил перед парламентариями в Верховной Раде, говоря на украинском языке, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который был долго преследован и уничтожаем, однако не уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему", - заявил Науседа.

Детали

Он отметил при этом, что страны всегда могут опираться на свое общее прошлое.

Президент Литвы напомнил, что несмотря на то, что прошло уже 7 лет от начала российской агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, "мы, литовцы, дальше говорим: Крым - это Украина".

После этого заявления прозвучали продолжительные аплодисменты народных избранников.

Что было ранее

Как сообщал УНН, накануне в Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Источник: УНН
Теги: ВР, Литва, Президент
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