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Шкарлет объяснил, почему Минобразования отменило ГИА для школьников 4-го и 9-го классов

Шкарлет объяснил, почему Минобразования отменило ГИА для школьников 4-го и 9-го классов

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 19 марта. УНН. Государственную итоговую аттестацию для школьников 4 и 9 классов отменили, так как во время адаптивного карантина в Украине не все дети учились в равных условиях. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"ГИА в 4 и 9 классах действительно отменена, чтобы поставить в равные условия тех детей, которые учились дистанционно в "красных зонах", которые на сегодня не имели возможности учиться в полноформатном режиме", - сказал Шкарлет.

Детали

По словам министра, альтернативой ГИА на сегодня являются текущие результаты контроля.

Он добавил, что по оценке любой системы, в том числе дистанционного образования, ежеквартально Государственная служба качества образования делает мониторинг.

"Действительно, есть люди, которые не воспринимают дистанционное образование, но в целом и министерство образования и профильный комитет никогда не ставили на одну ступень результаты дистанционной и очной формы обучения", - добавил Шкарлет.

Контекст

МОН на этой неделе сообщил, что ученики, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с правительственным распоряжением с марта прошлого года о "режиме чрезвычайной ситуации".

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, школьники
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