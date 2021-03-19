Дания решила изменить написание Беларуси в официальных обращениях

КИЕВ. 19 марта. УНН. МИД Дании принял решение, что теперь в официальных обращениях к Беларуси будет использовать только название Belarus (“Беларусь”), а не Hviderusland (где hvide в переводе с датского — “белая”, Rusland — “Россия”). Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд в Twitter, пишет УНН.

Детали

“В дальнейшем МИД будет использовать название Belarus вместо Hviderusland, — написал он. — Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом”.

Справка

В четверг датский МИД также объявил об учреждении нового Фонда демократии “в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека” в Беларуси. На “поддержку демократических сил, гражданского общества и международного обмена” выделяется 50 млн датских крон (более 8 млн долларов). Фонд демократии будет поддерживать усилия и партнерство нового и существующего гражданского общества с целью укрепления демократического развития в Беларуси, Украине, Грузии, Молдове, Армении и Азербайджане, отмечается в пресс-релизе по этому поводу.