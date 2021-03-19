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Рада идет на трехнедельные "каникулы" из-за пандемии

Рада идет на трехнедельные "каникулы" из-за пандемии

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу поддержала в целом проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения пятой сессии, отложив пленарные заседания до 13 апреля. Соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 января 2021 года № 1130-IX, о работе Верховной Рады Украины в марте - апреле 2021 года, предусмотрев: неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте постановления.

Детали

Так, согласно повестке дня, проведение пленарных заседаний было запланировано на неделе с 29 марта по 2 апреля. После его этого, с 3 по 9 апреля запланирована работа в комитетах. Итак, следующее пленарное заседание запланировано на 13 апреля.

Дополнение

В Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Эти ограничения вводятся до 9 апреля включительно.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, карантин
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