Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о деле Стуса

КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевский апелляционный суд снял заброну на распространение книги “Дело Василия Стуса” авторства Вахтанга Кипиани. Об этом сообщил на своей странице Facebook Вахтанг Кипиани, передает УНН.

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“Слава Украине! Мы выиграли дело”, — написал Кипиани.

Добавим, что одновременно со всех исковых требований Медведчука в силе осталось требование об изъятии из книги части фразы: “Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”.

Дополнение

Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги “Дело Василия Стуса” удалить из произведения данные касательно нардепа Виктора Медведчука.

В Офисе президента Украины заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге “Дело Василия Стуса”. Этим решением суд обязал автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.