Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
18930

Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о деле Стуса

Апелляционный суд снял запрет на продажу книги Кипиани о деле Стуса

КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевский апелляционный суд снял заброну на распространение книги “Дело Василия Стуса” авторства Вахтанга Кипиани. Об этом сообщил на своей странице Facebook Вахтанг Кипиани, передает УНН.

Цитата

“Слава Украине! Мы выиграли дело”, — написал Кипиани.

Добавим, что одновременно со всех исковых требований Медведчука в силе осталось требование об изъятии из книги части фразы: “Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”.

Дополнение

Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги “Дело Василия Стуса” удалить из произведения данные касательно нардепа Виктора Медведчука.

В Офисе президента Украины заявили, что приняли к сведению решение Дарницкого районного суда Киева по книге “Дело Василия Стуса”. Этим решением суд обязал автора книги Вахтанга Кипиани удалить упоминания о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.