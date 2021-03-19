В Николаевском зоопарке показали новорожденных львят

КИЕВ. 19 марта. УНН. В феврале в зоопарке Николаева у пары львов Ланка и Лолы родились львята, самец и самка. Сегодня, 19 марта, малышей впервые осматривали ветеринары. Львят чипировали, потому что это обязательно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу зоопарке в Facebook.

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"Они не были в восторге от этой процедуры, и пытались впервые рычать и делать львиный кусь. Интересно, что даже в таком возрасте малыши имеют сложившийся характер", - отмечают работники зоопарка.

Детали

Они также отметили, что самка была очень сердита и не хотела, чтобы ее трогали. Самец более мягкий и толстый, он вежливо вел себя, терпеливо сидел на руках и позировал для фото.

Справка

Николаевский зоопарк считается лучшим не только в Украине, но и в Европе. История зоопарка началась в 1901 году.

Коллекция зоопарка насчитывает 460 видов, 5 690 особей, из них 220 видов, занесенных в Красную книгу.

Добавим

В зоопарке Никарагуа родился редкий белый бенгальский тигр.