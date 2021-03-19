Нардепы освободили от ответственности производителей вакцин от COVID

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу приняла в целом с учетом предложений комитета и необходимыми технико-юредичнимы правками законопроект № 5247 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства, который должен освободить от ответственности производителей вакцин. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно проекту закона, предлагается дополнить статью 9-2 Закона Украины “О лекарственных средствах” частью 6 следующего содержания: “После государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) под обязательство для экстренного медицинского применения центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере охраны здоровья (Минздрав) ... а также освобождение от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Отмечается, что принятие проекта акта обеспечит возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей.

Справка

Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что до конца марта — начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.