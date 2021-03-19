Меркель призвала Украину продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельные реформы

КИЕВ. 19 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину продолжать курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, касающиеся инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиций. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

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"Мы видим прогресс реформ, или это касается тендерных закупок, или это касается цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще нужно сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - сказала Меркель.

Детали

Канцлер призвала продолжать этот курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, касающиеся инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиций. По ее словам, этот курс очень важен, это касается также сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит и макрофинансовая помощь ЕС. Я понимаю, что путь, по которому идет ваше правительство, является сложным, непростым, но в то же время он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, поэтому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - отметила Меркель.

Кроме того, Германия стремится к расширению энергетического партнерства с Украиной. Это, в частности, касается сотрудничества по возобновляемым источникам энергии и енергоефективости. Кроме того, канцлер подчеркнула важность Украины как страны транзита газа. По ее словам, на фоне строительства газопровода "Северный поток-2", Германия выступает за то, чтобы Украина продолжала играть важную роль в транзите газа.

Канцлер добавила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины.

"Мы твердо выступаем в защиту территориальной целостности Украины. Для нас важно, чтобы ЕС в соответствии реагировал на аннексию Крыма, которая состоялась семь лет назад. Реакция была однозначной, решительной, и она остается такой, хотя есть скептики, и мы все делаем для того, чтобы так оно и осталось", - заверила Меркель и добавила, что Германия и Украина имеют тесные двусторонние отношения в различных сферах.

Добавим

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила отсутствие прогресса в решении конфликта на Донбассе. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, она заявила, что Минский процесс не достиг успеха.