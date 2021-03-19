Ивченко объяснил преимущество и недостаток электронных аукционов по продаже прав на аренду государственной и коммунальной земли

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко в эфире телеканала "Рада" рассказал об особенностях законопроекта, который предусматривает электронные аукционы по продаже прав на аренду государственной и коммунальной земли, передает УНН.

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"Законопроект, который предусматривает внедрение электронных аукционов - неплохой, поскольку предлагает продавать права аренды на государственную и коммунальную землю. То есть, "слуги народа" не перешли границу, не продают государственную и коммунальную землю, а предлагают продавать через определенные двухуровневые аукционы. Это сложно, любому фермеру еще надо научиться пользоваться этой двухуровневой системой. Представляете, где-то в селе на продажу прав аренды земель государственной и коммунальной собственности это делать", - пояснил нардеп.

Детали

Однако, Ивченко также подчеркнул, что все-таки имеет определенные предостережения относительно отдельных аспектов этого законопроекта.

"Также определяется, как будет продаваться в том числе и несельскохозяйственная земля - тоже через аукционы. То есть, у меня есть определенные, скажем так, предостережения о продаже другой земли, например, несельскохозяйственного назначения. Но вообще идея того, что они не переступили и не начали продавать с молотка государственную собственность, а исключительно продают права аренды на эту землю через аукционы - это нормальный шаг", - уверен парламентарий.

Дополнение

Напомним, несмотря на незначительные положительные стороны земельной реформы, как то передача земель территориальным общинам, нардеп Ивченко считает, что главной ее проблемой является отсутствие защиты фермеров и села - только интересов людей с состоянием.

Отметим, Рада рассмотрела треть поправок к законопроекту по рынку земли.

О чем законопроект

Как утверждают авторы, законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.