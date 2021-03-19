Таможенники задержали 12 старопечатных книг, которые отправляли в Грузию посылкой

КИЕВ. 19 марта. УНН. Во время таможенного контроля посылки, отправленной в Тбилиси, оказалось, что там было 12 старопечатных книг. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

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"12 старопечатных книг, среди которых энциклопедия Крымской войны в 4-х томах, киевские таможенники обнаружили в посылке в Грузию.

Киевские таможенники помешали незаконной пересылке в Тбилиси в международном експресс-отправлении старопечатных книг которым свыше 100 лет", - говорится в сообщении.

Детали

По сопроводительным документам, в отправлении находились документы для диссертации стоимостью 0 евро.

Однако во время таможенного контроля бандероли оказалось, что там находятся двенадцать книг с явными признаками старины:

энциклопедия "Восточная война 1853-1856" генерала Богдановича в 4 томах с картами сражений;

"Двухтомник "Истории войны 1813 года" и "Истории войны 1814 года" об истории Германии и Франции этого же автора;

"Уставъ благочиния и прочее" - введенный Екатериной II нормативно-правовой акт, регламентирующий правовой статус полицейских органов;

"Свита Петра великаго" Кварди;

родословная "O szlachectwie";

первое отделение армориала (гербовника) "Гербы родовъ Российской империи: княжеских, графскихъ, баронскихъ и дворянскихъ".

Все признаки, которые свидетельствовали бы о годе издания книг были уничтожены - страницы с соответствующими пометками были просто удалены, а обложки книг иногда искусственно обезличенны.

Все книги написаны по старому правописанию (с использованием буквы ъ в конце слов и окончанием -аго), поэтому им не менее 103 лет, ведь Декрет о новой орфографии была введена в РСФСР в 1918 году.

Украинским таможенным законодательством определено, что культурные ценности изготовлены 50 и более лет назад, независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, подлежат письменному декларированию. Однако даже в этом случае, вывоз возможно только при наличии разрешительного свидетельства. Кроме того, не подлежат вывозу из Украины культурные ценности, которые занесены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также внесенные в Национальный архивный и Музейного фондов Украины.

Таким образом отправитель данной посылки скрыл от таможенного контроля старопечатные книги, которые пересылал за границу. Данные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил. Книги ждет экспертиза, которая установит их культурную и историческую ценность.

Добавим

В Житомирской области, в пункте пропуска "Овруч", обнаружили религиозные старопечатные книги, которые 82-летняя гражданка России перевозила в личных вещах не задекларировав на украинской границе.