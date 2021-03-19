"Многие люди могут остаться без средств к существованию": Верещук прокомментировала возможную остановку транспорта

КИЕВ. 19 марта. УНН. Если остановится транспорт в Киеве, много людей останется без средств к существованию. Об этом заявила народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, комментируя журналистам такое возможное решение власти.

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“Это (остановка транспорта — ред) будет означать полный локдаун. Многие люди могут остаться без средств к существованию, поэтому такие вопросы следует обсуждать внимательно. Я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут”, — сказала она.

Дополнение

Заседание СНБО запланировано сегодня 19 марта в 17:00.

Локдаун в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в столице с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Будет запрещена: