Глава Минздрава Германии заявил, что в Европе мало вакцин чтобы остановить третью волну COVID-19

КИЕВ. 19 марта. УНН. Европа не располагает необходимым количеством вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса. Об этом сообщает в пятницу Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, передает УНН.

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“В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну (коронавируса)”, — сказал министр.

Детали

На прошлой неделе число смертей в Европе с начала пандемии превысило 900 тыс. человек. Каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе гибнут из-за вируса. Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от компании Moderna, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и препарат компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson.

Справка

В самой Германии, по данным Института Роберта Коха, 2 629 750 случаев болезни, 74 358 человек погибли.

Согласно статистике ВОЗ — в Германии 2 612 268 случаев заболевания, 74 132 человека погибли. На территории страны уже использовано 8 553 350 доз вакцины.