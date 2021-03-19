СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Шпиру

КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Михаилу Шпиру. Его, в частности подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба СБУ.

Цитата

“Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийском пропагандисту и политтехнологу. Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что киберспециалисты СБУ установили, что так называемый “политический эксперт” целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно выражал положения, унижающие Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

“Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как “эксперт” в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины “под внешним управлением”, — отмечается в сообщении.

Также злоумышленника активно используют российские пропагандистские структуры. Он неоднократно выступал на телеканале “Россия 24”, в отношении которого на территории Украины введены санкции, и на “News Front”, который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Назначенные следователями экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа. Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.

В СБУ отмечают, что Шпир публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Обидно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзю, НКВД и политике Владимира Путина.

“Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 УК), изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 УК)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины заявила, что объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию — по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Как указали в пресс-службе СБУ, подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Также Шарий объявлен в государственный розыск.