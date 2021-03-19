Шведский гигант Scania против "Журавлыны": чем завершилось апелляционное судебное заседание

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Северном апелляционном суде в Киеве состоялось судебное заседание в рамках дела дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина против украинского предприятия “Журавлыны”. Scania обжалует решение суда первой инстанции на выплату компенсации Украинская размером в 123 млн грн, сообщает корреспондент УНН.

Детали судебного заседания

Сегодня в суде завершилась стадия исследования доказательств, представленных обеими сторонами конфликта. Адвокаты украинского предприятия “Клюква” обратили внимание судей на то, что заверенные адвокатом Станиславом Еной доказательства Scania не могут быть использованы из-за проблем с его адвокатскими ордерами и допущенными им ошибками в документах. Стоит заметить, что сам скандальный адвокат Scania, который публично угрожал владельцу компании “Журавлына” Олегу Политыло уголовным производством, в судебном заседании на этот раз не участвовал.

Следующий этап апелляционного судебного процесса, который состоится уже 9 апреля, будет состоять из дебатов: коротких речей оппонентов, во время которых можно будет ссылаться на те доказательства, которые исследовались на предыдущих заседаниях.

На апелляционном судебном заседании также присутствовали представитель Посольства Швеции и помощники народных депутатов из парламентской ВСК по вопросам защиты инвесторов.

Scania VS “Клюква”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлыной” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов стала победа “Журавлыны” в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов с ВСК по вопросам защиты инвесторов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции даже присутствовали на обоих апелляционных судебных заседаниях.

При этом в судебном порядке компании “Журавлына” удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинскому дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Отметим, что накануне апелляционного судебного заседания адвокат АО VB Partners Станислав Ена в который раз от имени шведской компании обвинил украинскую судебную ветвь власти в уничтожении инвестиционной политики, только лишь потому, что последнее решение хозяйственного суда первой инстанции было вынесено не в пользу его клиентов. Также Станислав Ена “пригрозил” владельцу украинской компании “Журавлына” Олегу Политыло “новыми фактами”, которые могут вывести дело из сферы хозяйственных отношений в плоскость уголовных правонарушений, что больше напоминало угрозу.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании “Журавлына” 9 апреля.