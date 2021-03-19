Старший лейтенант, которого поймали на взятке, пытался скрыться на авто и сбил полицейского

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Хмельницкой области старший лейтенант, которого поймали на взятке в 900 долларов, при задержании оказал сопротивление. Пытаясь скрыться на автомобиле "Volvo", он умышленно совершил наезд на работника милиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Специализированную прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

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"За процессуального руководства Хмельницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона задержан старший офицер отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса одного из объединенных городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки Хмельницкой области на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 18 марта 2021 офицер получил 900 долларов взятки за положительное решение вопроса по отбору гражданина, как кандидата на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины и распределения его для прохождения военной службы в заранее определенной воинской части.

При задержании указанный старший лейтенант оказал сопротивление. Пытаясь оставить на автомобиле Volvo место преступления, умышленно совершил наезд на работника полиции, который был в форменной одежде.

Полицейского, что пострадал в результате наезда, сразу же с тупой травмой живота доставили в хирургическое отделение больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту причинения телесных повреждений полицейскому начато уголовное производство.

Продолжаются следственные действия. По результатам их проведения военнослужащему будет сообщено о подозрении, избрана мера пресечения и отстранение от занимаемой должности.

Добавим

Разоблачена масштабная преступная схема выдачи разрешений на оружие, организованная должностными лицами Нацполиции. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за денежное вознаграждение.