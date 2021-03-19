ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"В течение текущих суток, 19 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

За текущие сутки пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 154 взрывоопасных предмета.

"Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств. Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

18 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.