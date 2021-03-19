Еще один осужденный Антикоррупционным судом объявлен в розыск

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители объявили в розыск экс-депутата Киевского областного совета Александра Мефодия, которого Апелляционная палата ВАКС приговорила к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на розыскной учет на сайте МВД в разделе “Лица, которые скрываются от органов власти”.

Детали

Так, указано, что Мефодий приговорен к наказанию в виде лишения свободы и уклоняется от исполнения приговора суда.

Отметим, что ранее в розыск объявили бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, которому Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым он был осужден до двух лет лишения свободы за предложение взятки в 10 тысяч долларов конкурсной комиссии за пост руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.

Дополнение

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила квалификацию обвинения экс-депутата Киевского областного совета VII созыва Александра Мефодия, и уменьшила ему срок наказания с 5 лет лишения свободы до 2 лет и 6 месяцев.



Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы с частичной конфискацией имущества депутата Киевского областного совета Александра Мефодия, которого подозревают в получении 5 тысяч долларов взятки.

Как сообщалось, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение февраля-апреля 2019 года обвиняемый требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долл. США за влияние на сотрудников правоохранительных органов с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя.