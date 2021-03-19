Растаможка автомобилей станет возможной через "Дию"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Так, растаможка будет возможной через портал государственных услуг "Дия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Сообщается, что Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., а потери бюджета достигают 300-400 млн долл.

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"Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дия". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшено на 30%", - говорится в сообщение.

Дополнение

В Украине запустили онлайн-калькулятор растаможки "евроблях".