Нардеп назвал реальные способы сохранения украинского села

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко в эфире телеканала "Рада" назвал реальные способы сохранения украинского села на государственном уровне, сообщает УНН.

Так, парламентарий отметил, что инициатива Президента Зеленского "Новое село" очень своевременная и нужная, но в ней отсутствуют важные системные шаги, которые реально могут сохранить украинское село.

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"Это нормально, что пытаются сделать программу "Новое село", найти средства, чтобы восстановить инфраструктуру. Главный вопрос: а для кого это делается? Если мы возьмем отдаленные села, как у меня, то там 20 детей ходит в школу. Для кого эти велодорожки? Для кого центр услуг, если там нет автобуса, чтобы ездить из одного села в другое? Поэтому пока не создашь условия, чтобы там оставались люди, а не одни старушки, пока там не будет рабочих мест, чтобы люди туда приезжали и работали, то ничего не поможет", - считает Ивченко

Детали

Поэтому, по словам нардепа, необходимо несколько с другой стороны подходить к сохранению села и остановке миграции населения в города, а именно - создавать рабочие места.

"Первое - создать рабочие места, а уже потом для тех людей, которые работают в определенных экономических точках (у фермера, на семейной ферме, на перерабатывающем предприятии), создавать инфраструктуру, чтобы они не выезжали в город. Это системная работа по сохранению села. А если работы нет, пая нет, а есть только дом, который человек продаст и переедет к сыну в город, построенные инфраструктурные объекты его не остановят. У меня в селе каждый четвертый дом заброшен", - рассказал Вадим Ивченко.

Он отметил, что строить инфраструктуру в рамках программы "Новое село" там, где некому будет ею пользоваться, не имеет никакого смысла.

Что было раньше

4 марта на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили реформирование села и реализации программы "Новое село". В рамках программы в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАПы, отделение почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должно быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.