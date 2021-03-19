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В Луцке заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион

В Луцке заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Луцке заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион полка А4623. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской облгосадминистрации.

Цитата:

"Зенитно-ракетный дивизион полка А4623 Воздушного командования "Запад" заступил на боевое дежурство. В частности, 19 марта 2021 года, состоялись торжественные мероприятия на территории Луцкого военного аэродрома по случаю начала дежурства дивизиона", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что заместитель главы облгосадминистрации Анатолий Костик поздравил воинов-ракетчиков с выдающимся событием и от имени главы ОГА Юрия Погуляйко, пожелал военному коллективу успехов в выполнении нелегкой, но почетной обязанности укрепления обороноспособности независимой Украины путем надежной защиты ее воздушного пространства.

"К слову, 540-й зенитный ракетный Львовский полк имени Ивана Выговского (540 ЗРУ, в/ч А4623) - формирование зенитных ракетных войск в составе Воздушных сил Украины. Структурно относится к Воздушному командованию "Запад". Задача части - охрана воздушного пространства северо-западных границ Украины", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины во Львовской области провела масштабные тактико-специальные учения на военных объектах региона.

Источник: УНН
Теги: военные, Луцк и Волынь, ракетные войска
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