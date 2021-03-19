Сменили имя на "Лосось", чтобы получить бесплатные суши

КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние несколько дней около 150 жителей острова Тайвань сменили свое имя на "gui yu" (лосось) ради того, чтобы получить бесплатные суши. Об этом сообщается на информационном портале The Guardian, передает УНН.

Детали

В последние дни жители острова Тайвань "зачастили" в специальные учреждения, чтобы изменить свое имя на более странное - "gui yu" (лосось). Как оказалось, сеть суши-ресторанов Akindo Sushiro проводила очень интересную акцию. Условие - в течение двух дней посетитель, которого зовут "gui yu" (лосось), сможет получить бесплатную порцию любых суши для себя и пятерых друзей. Так, около 150 граждан решили сменить свое имя, чтобы бесплатно поесть.

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В Тайване изменить имя можно трижды, поэтому жители не шли на большой риск, когда сделали такой шаг. Однако местный чиновник обжаловал такую идею и призвал жителей быть более рациональными в этом.

Один из участников акции рассказал, что поел примерно на 7000 тайваньских долларов, поэтому еще долго не решится насладиться блюдом японской кухни.