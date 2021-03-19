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Митингующие под Радой призвали президента Литвы ввести санкции против владельцев Novus и самой сети

Митингующие под Радой призвали президента Литвы ввести санкции против владельцев Novus и самой сети

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня под стенами Верховной Рады прошел митинг, на котором люди выступили против незаконной работы сети супермаркетов Novus в оккупированном Крыму. Участники акции обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, который сегодня выступал в Раде, с требованием срочно ввести санкции против этой сети и ее руководства – литовца Раймондаса Туменаса и украинской рейдерки Влады Молчановой, передает УНН со ссылкой на Голос.ua.

“Литва должна определиться, она со страной-агрессором или вместе с Украиной и другим цивилизованным миром? Novus нарушает все законы ЕС, спокойно работает в Крыму и кормит оккупантов в то время, когда наши парни до сих пор гибнут на Донбассе от рук того же оккупанта. Раймондас Туменас и Влада Молчанова должны ответить за это по всей строгости закона. Поэтому мы призываем президента Литвы, господина Науседу, немедленно ввести санкции против супермаркетов Novus и их руководства. Так как это уже государственная измена не только интересов Украины, но и Литвы”, — заявил участник протеста Виктор.

Напомним, ранее журналисты-расследователи “Настоящего времени” доказали, что компания Novus продолжает вести свой бизнес в Крыму в нарушение санкций Евросоюза. Владельцами сети являются литовский бизнесмен Раймондас Туменас и известная рейдерка Влада Молчанова, которая также руководит строительной компанией Stolitsa Grouр. Кроме этого Туменас и Молчанова фигурируют в деле о рейдерском захвате рынка “Столичный”. На данный момент против Молчановой возбуждено уже 4 уголовных дела.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, Литва
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