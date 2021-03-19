Обидчики "Динамо" и "Шахтера" узнали соперников по 1/4 финала Лиги Европы

КИЕВ. 19 марта. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Жеребьевка 1/4 финала определила, что обидчик "Шахтера" - римская "Рома", будет соревноваться с действующим чемпионом Нидерландов "Аяксом". Вместо этого испанский "Вильярреал", который обыграл киевское "Динамо" на предыдущем этапе, встретится с автором сенсации в 1/8 финала - загребским "Динамо".

Другие пары 1/4:

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" - "Славия".

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы:

"Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"

"Динамо"/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия".

Примечательно, что первые матчи 1/4 финала пройдут 8 апреля, ответные - через неделю. Полуфиналы пройдут 29 апреля и 6 мая.

Что предшествовало этому

"Динамо" Загреб выбил "Тоттенхэм" из розыгрыша Лиги Европы.