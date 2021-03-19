Обидчики "Динамо" и "Шахтера" узнали соперников по 1/4 финала Лиги Европы
КИЕВ. 19 марта. УНН. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Жеребьевка 1/4 финала определила, что обидчик "Шахтера" - римская "Рома", будет соревноваться с действующим чемпионом Нидерландов "Аяксом". Вместо этого испанский "Вильярреал", который обыграл киевское "Динамо" на предыдущем этапе, встретится с автором сенсации в 1/8 финала - загребским "Динамо".
Другие пары 1/4:
"Гранада" - "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" - "Славия".
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы:
"Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"
"Динамо"/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия".
Примечательно, что первые матчи 1/4 финала пройдут 8 апреля, ответные - через неделю. Полуфиналы пройдут 29 апреля и 6 мая.
Что предшествовало этому
"Динамо" Загреб выбил "Тоттенхэм" из розыгрыша Лиги Европы.