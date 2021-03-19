В Харькове мужчина забУННил до смерти собственную мать

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Харькове задержали мужчину за умышленное убийство собственной матери. Злоумышленник по неустановленным причинам нанес женщине множественные удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Цитата:

"18 марта 2021 года около 19:00 со службы "102" в Харьковское районное управление полиции №1 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что в квартире по улице Старошишковской 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать", - говорится в сообщении.

Детали

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, в квартире обнаружили тело погибшей женщины.

Злоумышленника задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дополнение

В Киевской области мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой. Когда в результате полученных травм женщина скончалась, злоумышленник решил скрыть ее тело в канализационном отверстии во дворе.