Еще одна порция санкций: под ограничительные меры попали 19 компаний в сфере недропользования

КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

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"Принято решение о санкциях, именно в контексте недропользования в отношении компаний Гиоконект, "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надравестгруп", "Бест ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Ейджин марка", "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнол Ойл", "Профиннафт", "Бестгеотек"", - сказал Данилов.

По его словам, в отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, который может применить Украина.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине проведут расследование законности приватизации стратегических предприятий и недр.

Напомним

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на следующем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

Также Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.